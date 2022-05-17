شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 36 ألف م3 مخلفات بناء لتحسين المشهد الحضري بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة خميس مشيط، جولاتها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن ناجم الحويطي، أن البلدية عملت من خلال فرقها وطواقمها الميدانية خلال الربع الأول من هذه السنة على رفع 35,800 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ومعالجة نحو 6,114 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، بالإضافة إلى معالجة وتحسين وضع 421 حاوية نظافة في أنحاء المحافظة ومعالجة 50,951 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات الأسفلتية، وطلاء وإصلاح أكثر من 9,393 متراً مربعاً من بلاط الأرصفة المتهالك والبلورات والإنترلوك.

وأكد الحويطي، أن البلدية ماضية في تنفيذ جميع خططها وستواصل جميع أعمالها وبرامجها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة وفق الخطط والبرامج المعدة والمعمول بها لتحقيق جودة الحياة إحدى ركائز رؤية السعودية 2030.