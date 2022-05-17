اخبار الخليج – إفتتاح وحدة جديدة لعلاج وغسيل «الكلى» بعيادة الرفاع التابعة لـ«البحرين التخصصي»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬عيادة‭ ‬الرفاع‭ ‬التابعة‭ ‬لمستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬عن‭ ‬إفتتاح‭ ‬وحدة‭ ‬جديدة‭ ‬لأمراض‭ ‬الكلى‭ ‬في‭ ‬العيادة،‭ ‬تعنى‭ ‬بالكشف‭ ‬والتشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬الكلى‭ ‬وغسيلها‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬عيادة‭ ‬الرفاع‭ ‬ان‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬تقدم‭ ‬علاج‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬للمرضى‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬العيادة‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬ويرافق‭ ‬المريض‭ ‬أثناء‭ ‬العلاج‭ ‬و‭ ‬الغسيل‭ ‬طبيب‭ ‬مختص،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬لديهم‭ ‬احدث‭ ‬أجهزة‭ ‬غسيل‭ ‬للكلى،‭ ‬وأن‭ ‬القسم‭ ‬بدأ‭ ‬باستقبال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اجراء‭ ‬لهم‭ ‬الغسيل‭ ‬بنجاح‭ ‬كامل‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬قسم‭ ‬الكلى‭ ‬الجديد‭ ‬لمستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬وتوسعته‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬الرفاع‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬المستشفى‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬العلاجات‭ ‬لجميع‭ ‬المرضى،‭ ‬ونظرا‭ ‬لزيادة‭ ‬أعداد‭ ‬المصابين‭ ‬فرض‭ ‬ذلك‭ ‬علينا‭ ‬ضرورة‭ ‬التحرك‭ ‬السريع‭ ‬وزيادة‭ ‬العمل‭ ‬نحو‭ ‬إيجاد‭ ‬السبل‭ ‬العلاجية‭ ‬الأفضل‭ ‬والأكثر‭ ‬جودة،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬إهتمام‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬الوقائية‭ ‬والعلاجية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بأمراض‭ ‬الكلى،‭ ‬وأسباب‭ ‬الإصابة‭ ‬بها،‭ ‬والأعراض‭ ‬المصاحبة‭ ‬لها،‭ ‬وضرورة‭ ‬إجراء‭ ‬فحص‭ ‬دوري‭ ‬على‭ ‬الكليتين،‭ ‬للمحافظة‭ ‬عليهما‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬عيادة‭ ‬الرفاع‭ ‬إن‭ ‬الوحدة‭ ‬الجديدة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬منطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬وعالي‭ ‬ومدينة‭ ‬حمد‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬القسم‭ ‬الجديد‭ ‬قام‭ ‬بتوفير‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بهدف‭ ‬التخفيف‭ ‬عن‭ ‬المرضى‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬المرض‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬علاجية‭ ‬جديدة‭ ‬وحديثة‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬ووفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الصحية‭ ‬والعلاجية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬علاجية‭ ‬وبأحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬وكوادر‭ ‬طبية‭ ‬متميزة‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الفرد‭ ‬والأسرة‭ ‬والمجتمع‭.‬

ونوه‭ ‬إنهم‭ ‬على‭ ‬اتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتعاون‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الصناديق‭ ‬الخيرية‭ ‬والجمعيات‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬علاج‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬بأسعار‭ ‬خاصة‭ ‬جدا،‭ ‬متمنيا‭ ‬من‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الجمعيات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬عروض‭ ‬عيادة‭ ‬الرفاع‭ ‬لعلاج‭ ‬الكلى‭ ‬والغسيل‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬36614149،‭ ‬والاستفسار‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬13381338‭.‬

وعن‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للمركز،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تبلغ‭ ‬مبدئيا‭ ‬اربعة‭ ‬اسرة‭ ‬مخصصة‭ ‬للغسيل،‭ ‬وانها‭ ‬قابلة‭ ‬للزيادة‭ ‬حسب‭ ‬احتياجات‭ ‬المرضى،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المركز‭ ‬سيعمل‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الى‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الـ‭ ‬9‭ ‬صباحا‭ ‬لغاية‭ ‬الـ9‭ ‬مساءا،‭ ‬ماعدا‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وحول‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى،‭ ‬أوضح‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى‭ ‬والأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬الدكتور‭ ‬تيراث‭ ‬كومار‭ ‬إن‭ ‬مرض‭ ‬الكلى‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الصامتة‭ ‬التي‭ ‬تتسلل‭ ‬إلى‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬ولا‭ ‬تظهر‭ ‬أعراضها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بها،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬انتشاراً‭ ‬واسعاً‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬المملكة‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬و‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬بقصوراً‭ ‬أو‭ ‬وجود‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الكلى‭.‬