اخبار الخليج – إفتتاح وحدة جديدة لعلاج وغسيل «الكلى» بعيادة الرفاع التابعة لـ«البحرين التخصصي»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت عيادة الرفاع التابعة لمستشفى البحرين التخصصي عن إفتتاح وحدة جديدة لأمراض الكلى في العيادة، تعنى بالكشف والتشخيص وعلاج الكلى وغسيلها.
وقال مدير عيادة الرفاع ان الخدمة الجديدة التي تم تدشينها تقدم علاج غسيل الكلى للمرضى بأسعار مناسبة، حيث يتم القيام بعمل غسيل الكلى في موقع العيادة في الرفاع، ويرافق المريض أثناء العلاج و الغسيل طبيب مختص، لافتا الى ان لديهم احدث أجهزة غسيل للكلى، وأن القسم بدأ باستقبال عدد من المرضى الذين تم اجراء لهم الغسيل بنجاح كامل.
وذكر أن افتتاح قسم الكلى الجديد لمستشفى البحرين التخصصي وتوسعته في عيادة الرفاع يأتي انطلاقا من حرص المستشفى لتقديم أفضل العلاجات لجميع المرضى، ونظرا لزيادة أعداد المصابين فرض ذلك علينا ضرورة التحرك السريع وزيادة العمل نحو إيجاد السبل العلاجية الأفضل والأكثر جودة، فقد جاء إهتمام الإدارة على تطوير البرامج الوقائية والعلاجية لمواجهة الفشل الكلوي، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية التوعية بأمراض الكلى، وأسباب الإصابة بها، والأعراض المصاحبة لها، وضرورة إجراء فحص دوري على الكليتين، للمحافظة عليهما.
وقال مدير عيادة الرفاع إن الوحدة الجديدة ستسهم في توفير خدمات غسيل الكلى للمرضى من سكان منطقة الرفاع وعالي ومدينة حمد والمناطق المجاورة، مشيرا الى أن القسم الجديد قام بتوفير أحدث الأجهزة العالمية في هذا المجال بهدف التخفيف عن المرضى والتقليل من مضاعفات المرض وتقديم تجربة علاجية جديدة وحديثة بجودة عالية ووفق أعلى المعايير الصحية والعلاجية، بالإضافة إلى توفير برامج علاجية وبأحدث الأجهزة وكوادر طبية متميزة ما ينعكس بشكل إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع.
ونوه إنهم على اتم الاستعداد للتعاون والتعامل مع جميع الصناديق الخيرية والجمعيات لتقديم خدمات علاج غسيل الكلى بأسعار خاصة جدا، متمنيا من القائمين على تلك الجمعيات للحصول على معلومات أكثر عن عروض عيادة الرفاع لعلاج الكلى والغسيل التواصل المباشر على الرقم 36614149، والاستفسار على الرقم 13381338.
وعن الطاقة الاستيعابية للمركز، أشار إلى أنها تبلغ مبدئيا اربعة اسرة مخصصة للغسيل، وانها قابلة للزيادة حسب احتياجات المرضى، مشيرا الى ان المركز سيعمل من يوم السبت الى الخميس من الساعة الـ 9 صباحا لغاية الـ9 مساءا، ماعدا يوم الجمعة.
وحول أمراض الكلى، أوضح استشاري أمراض الكلى والأمراض الباطنية الدكتور تيراث كومار إن مرض الكلى يُعد من الأمراض الصامتة التي تتسلل إلى جسم الإنسان ولا تظهر أعراضها إلا بعد فترة من الإصابة بها، وقد شهد انتشاراً واسعاً بين دول العالم، ولم تكن المملكة بمنأى عن هذا النوع من الأمراض الذي قد يتسبب و على المدى الطويل بقصوراً أو وجود فشل في وظائف الكلى.
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