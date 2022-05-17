اخبار الخليج – وكيل الأشغال: إنجاز 50% من مشروع شبكة الصرف الصحي بمجمع 557 في البديع

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬

أكد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لشؤون‭ ‬الأشغال‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬557‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البديع‭ ‬متواصلة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬حوالي‭ ‬50‭% ‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬استكمالاً‭ ‬لجهود‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬وسليمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وإيصال‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬لمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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وأشار‭ ‬المهندس‭ ‬الخياط‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬سوف‭ ‬يخدم‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬43‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬المجمع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬غرف‭ ‬التفتيش،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تركيب‭ ‬أنابيب‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬رقم‭ ‬5704‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬الخياط‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لبرنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬دائرة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭.‬

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وذكر‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الأشغال‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الوزارة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬كأساس‭ ‬لتخطيط‭ ‬وتطوير‭ ‬وتوسعة‭ ‬الشبكات‭ ‬وأنظمة‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬المتسارع‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لكافة‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬ولضمان‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬سليمة‭ ‬للمواطن‭ ‬والمقيم‭.‬

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وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬ترسية‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬يوكو‭ ‬للهندسة‭ ‬المحدودة‭ ‬بتكلفة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬129‭,‬178‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬مائة‭ ‬وتسعة‭ ‬وعشرون‭ ‬ألفاً‭ ‬ومائة‭ ‬وثمانية‭ ‬وسبعون‭ ‬دينار‭).‬

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وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أثنى‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬الدوسري‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشئون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالتعاون‭ ‬الملموس‭ ‬الذي‭ ‬تبديه‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

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بدوره‭ ‬أشاد‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬الدوسري‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الدائرة‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أهم‭ ‬مقومات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة،‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭.‬