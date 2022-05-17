اخبار الخليج – وكيل الأشغال: إنجاز 50% من مشروع شبكة الصرف الصحي بمجمع 557 في البديع

محمد بن مسعود - الدمام -
أكد وكيل وزارة الأشغال لشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد بن عبدالعزيز الخياط أن أعمال مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 557 في منطقة البديع متواصلة، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 50% ، ويأتي هذا المشروع استكمالاً لجهود الوزارة في ضمان توفير بيئة صحية وسليمة للمواطنين والمقيمين، وإيصال خدمة الصرف الصحي لمختلف المناطق في المملكة.
وأشار المهندس الخياط إلى أن المشروع سوف يخدم ما يقارب 43 وحدة سكنية في المجمع، من خلال إنشاء عدد من الخطوط الرئيسية والفرعية وعدد من غرف التفتيش، منوهاً إلى انه يتم العمل على تركيب أنابيب شبكة الصرف الصحي الرئيسية على طريق رقم 5704.
كما أوضح الخياط إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لبرنامج الحكومة في تطوير خدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق البحرين، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع التي ستسهم في توسعة دائرة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي.
وذكر وكيل الوزارة لشؤون الأشغال إلى أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة للصرف الصحي والتي تتضمن معالجة مياه الصرف الصحي وفق أحدث المعايير العالمية كأساس لتخطيط وتطوير وتوسعة الشبكات وأنظمة المعالجة في البحرين تماشياً مع التطور العمراني المتسارع ومن أجل توفير أفضل الخدمات لكافة مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية سليمة للمواطن والمقيم.
وتجدر الإشارة إلى انه قد تمت ترسية المشروع على شركة يوكو للهندسة المحدودة بتكلفة إجمالية تبلغ 129,178 دينار بحريني (مائة وتسعة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون دينار).
وفي هذا السياق أثنى سعادة النائب عبدالله إبراهيم الدوسري على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في توفير خدمات الأشغال العامة التي تهم المواطنين والمقيمين كما أشاد بالتعاون الملموس الذي تبديه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع السلطة التشريعية.
بدوره أشاد ممثل الدائرة الثالثة بالمجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية العضو البلدي محمد سعد الدوسري بما تحظى به الدائرة من اهتمام من قبل وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في توفير أهم مقومات البنية التحتية والتي تسهم في الارتقاء بالصحة العامة، والتنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة والمجالس البلدية، مؤكداً بأن هذا المشروع من أولويات مشاريع البنية التحتية في الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية.
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