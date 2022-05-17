تعليم الحدود الشمالية يُعلن أسماء الأوائل في مشروع “تحدي القراءة “بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، أمس, أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين في التصفيات الثانية لمشروع تحدي القراءة العربي على مستوى المنطقة، ضمن دورته السادسة 2022.
وأوضح مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان أن المشروع يهدف لتنمية حب القراءة لدى الأجيال التعليمية بما يعزز شغف المعرفة لديهم ويوسع مداركهم وينمي مهاراتهم في التفكير والنقد والتعبير، مشيدًا بتفاعل طلاب وطالبات مدارس المنطقة مع فعاليات المسابقة.
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