محمد بن مسعود - الدمام - نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن إمكانية تأثر صرف المعاش التقاعدي إذا شغل المتقاعد من وظيفة حكومية وظيفة أخرى خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية. وقالت “التأمينات” إن عمل المتقاعد أو المتقاعدة في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر على صرف المعاش التقاعدي الذي استحقه بموجب خدمة خاضعة لأحد نظامي التقاعد المدني أو العسكري.

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح هام من “التأمينات” بشأن صرف المعاش للمتقاعد إذا شغل وظيفة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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