رئيس الإمارات ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

محمد بن مسعود - الدمام - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-؛ بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت بالنجاح.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

ودعا سموهما الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد، متمنيين للمملكة وشعبها الشقيق مزيدًا من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.