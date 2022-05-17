“الصحة” تعلن آخر مستجدات “كورونا”.. تسجيل 621 حالة إصابة وتعافي 514 خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، تسجيل 621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 760477 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 514 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 744841 ، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 76 حالة. وأكدت “الصحة” تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9121 حالة وفاة. أخبار قد تهمك

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