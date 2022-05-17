صفعة على وجه حزب الله.. نتائج الانتخابات اللبنانية تكشف حصوله على هذا العدد من المقاعد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
أظهرت النتائج الأولية للتصويت في الانتخابات البرلمانية اللبنانية تعرض حزب الله الإرهابي وحلفائه لخسارة فادحة لأغلب المقاعد النيابية.
وبلغ عدد المقاعد التي فاز بها حزب الله وحركة أمل حتى الآن 62 مقعدا في البرلمان، في حين تمكنت قوى أخرى ومرشحون مستقلون من حصاد الأصوات وضمان مقاعدهم في الدورة الجديدة من البرلمان.
وفاز حزب القوات اللبنانية بـ 20 مقعدا في البرلمان، ولوائح المجتمع المدني بـ12 مقعدا، والتيار الوطني الحر بـ18 مقعدا، كما فازت 13 شخصية مستقلة في الانتخابات، في حين لحقت الخسارة بقوى 8 آذار التي فقدت الأغلبية في البرلمان.
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