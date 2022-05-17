اخبار الخليج – ولى زمن توقير الطبيب.. معاناة مستمرة لأبنائنا من الأطباء البحرينيين من قلة احترام المرضى لهم

محمد بن مسعود - الدمام - أطبائنا من أبناء وبنات البحرين الذين قضوا سنوات طويلة في التحصيل والاجتهاد وتم تعينهم في المراكز الصحية. بدلاً من الاهتمام بِهم وتقديرهم نُفاجئ بأن عدداً كبيراً يشتكي من سوء معاملة المراجعين والمرضى في المراكز الصحية. ومن هم قررنا أن نحقق في هذه الموضوع وقررنا الاستعانة بأبنائنا من أطباء الوطن ليشاركونا تجربتهم في العمل مع المرضى في المراكز الصحية.

دكتورة س. ز. م،

من أكثر المواقف المزعجة التي واجهتها وتواجه العديد من الأطباء هو عدم انتظار المريض دوره و قيامه بكثرة الطرق على الباب وهذه الموقف يتكرر بشكل يومي في معظم المراكز الصحية، وأشارت الى ان بعض المرضى يأخذ وقت استشارتهم وقت أطول من المرضى الآخرين نظراً لحالتهم المرضية التي تستلزم امضاء الطبيب بضع دقائق زائدة معه، فيبادر بعض المرضى الذين حان وقت موعده بالجدال مع الطبيب على وقت موعده وبأنه يريد تلقي المعالجة ولا يريد أمضاء وقت زائد في الانتظار، وهذه من عدم المراعاة للطبيب لأنه فقط يقوم بعمله وليس لديه قادراً على حل هذه الظروف الاعتراضية. وقالت الدكتورة بأن وقت المواعيد لكل المرضى محدد بمدة زمنية محددة، فبعض المرضى يأتي بقائمة من المشاكل التي يعاني منها في حين وقت الموعد المحدد لا يمكنه تغطية استشارة جميع هذه المشاكل مما يؤدي الي أخذه من وقت مواعيد المرضى الآخرين وتعطيل الدكتور مما يسبب بطيء في سلاسة دخول المرضى واستياء العديد منهم. وبينت دكتورة س. ز، بأن عينة من المرضى يجادلون الطبيب في عملية علاجهم فيقومون بأمر الطبيب بعمل فحوصات معينة او تحويل الى مستشفى معين او وصف أدوية معينة له دون ذكر السبب وعندما يقوم الطبيب بالاستفسار عن السبب وهذه واجبه كطبيب أن يعرف حالة المريض لإكمال عملية الاستشارة بالطريقة الصحيحة، يرفضون البوح بالسبب وبعضهم يقوم بالرد على الطبيب بأسلوب فظ. وأضافت الدكتورة الى أن بعض المرضى لا يتقيدون بوقت موعدهم بتاتاً، فعلى سبيل المثال موعده بعد ثلاث او اربع ساعات يقوم مباشرةً بالدخول على غرفة الطبيب ويجلس ويرفض الخروج قبل الحصول على الخدمة الطبية وهذه الأسلوب يتم القيام به بكثرة من قبل كبار السن ولهم الاحترام والتبجيل ولكن خدمة كبار السن تحتاج الى وقت أطول من باقي المرضى لأن أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة فيجب القيام بفحوصات وتحاليل قبل أن يتم وصف الأدوية لهم، وهذه الأسلوب يعطل الدكتور عن الالتزام في مواعيده في الوقت المحدد مما يؤدي الى احتمالية تعامل بعض المرضى المنتظرين بفظاظة مع الدكتور.

دكتورة ط. م. ا،

أشارت الدكتورة ط. م، الى سلوك شائع بين المرضى فيه تقليل من احترام الطبيب وهو دخول المرضى على الطبيب في أثناء معاينته مريض آخر، وأضافت الى مواجهتها مواقف حرجة من بعض المرضى صعبي المراس الذين يتبعون أسلوب الكذب والعراك والصراخ على الطبيب أمام نظر بقية المرضى. وبينت الدكتورة ط. م أسلوب بعض المرضى من كبار السن ولهم كل الوقار و الاحترام الى عدم انتظاره دوره ودخوله بين المرضى مطالب بعملية علاجه مما يصعب الأمر على الدكتور وخاصةً عينة منهم تتبع أسلوب العِياط و الأمر حيث يجب تقديمه على سائر المرضى فور رؤيته و ما يفاجئها بأنه في النهاية هذه الشخص قام بعمل كل هذه العويل والتهويل لها بسبب علبة فازلين أتى لأخذها فقط ، وأضافت الدكتورة الى حضور الكثير من المرضى للمستشفى بغية الحصول على عذر طبي وفي حالتها قابلها مريض يريد أربعة أيام إجازة ليتمكن من السفر لسبب غير عرضي، ومن واجبي طبيبة بأن اتبع قوانين المستشفى فلم أقبل بإعطائه كل هذه الأيام أجازه فقام بالصراخ وتهديدي باتصاله للوزارة للقيام بشكوى ضدي بغير حق وعلى الرغم من أني لم أقم بأي عمل خاطئ.

دكتورة م. ح. ع،

أشارت الدكتورة ح. م، الى مواقف تحدث بصورة يومية منها عدم احترام وقت الموعد وفتح الباب مع وجود مريض في الداخل والمقاطعة بالسؤال عن الاسم و الموعد، وبينت بأنها واجهة مواقف نادرة في

قِلة من ناحية الأدب لم تسترسل في قولها. وأضافت بأن في وقت استراحة الأطباء يقوم المرضى بطرق الباب على غرفة الاستراحة وإذا رأوا الطبيب خارِجاً من غرفة الاستشارة يقومون بالحاق به وسؤاله الى اين انت ذاهب، حتى لو كان السبب الى دورة المياه، وأقرت بأتباع عينة منهم أسلوب الصِراخ احيانا على الدكتور في حال وجود ازدحام في المواعيد في المركز وتأخر لسبب من الأسباب.

أيضاً عبرت بأن عينة منهم لا تقتنع بكلام الطبيب ويريدون هم أن يرسمون خطة العلاج الخاصة بهم، حتى لو كان غير مناسب او لا يحتاجونه ويغضبون في حال عدم اتباع خطتهم.

الطبيب م. ح،

قال الطبيب م.ح، بشكل عام المركز الذي أعمل فيه تجربتي فيه ايجابية، أغلب المرضى يتعاملون بأسلوب حضاري ويقدرون الطبيب، ولكن لا تخلو من بعض الأساليب الخاطئة من بعض المرضى. غالباً مقاطعة الطبيب خصوصًا في أوقات الزحمة، فتح الباب من دون استئذان ومقاطعة وقت مرضى الآخرين، وهذه الشيء بشكل يومي تقريباً.

موقف ثاني يمكن ان يكون أبشع موقف وهو كان فيه مريضين لدي، احتاجوا علاج في غرفة المعالجة، وهذا يأخذ من وقت الطبيب وقت أطول من الوقت الي يعطيه التسجيل، لان المواعيد تعطى للمرضى بشكل متساوي وتتفاوت حاجة المرضى

فعندما ناديت على المريض، الذي كان مصنف بالأخضر، اي حالة عادية، دخل الأب وكان غاضب انه اكمل ساعة من الانتظار، بالرغم اني ناديته بعد دقيقتين من موعده الي مسجل، و شرحت له هذه الشيء الا ان الرد كان ان لا انتظر و لا دقيقة واحدة..

خريجة التمريض ع. ه .إ،

خلال فترة الدراسة العملية في المستشفى وبعدها كورس التدريب في المستشفى شهدت بعض المواقف بيت المرضى والأطباء مثل، يرفض المريض العلاج الذي يصفه الدكتور له فيتعامل مع الدكتور بأسلوب غير لبق وعندما يكون المريض كبير في السن قد يشعر بأن العلاج غير ضروري بالذات إذا طالت مدة العلاج قد يشعر بالملل فيتجادل مع الدكتور ويرفض اي خدمة.

رفض الأطباء المشاركين الأدلاء بصورهم وأسمائهم الكاملة لأسباب شخصية، ولكن آرائهم كانت ذات وجاهة ومعبرة وتستحق أن تحظى بالاهتمام من قبل السلطات المعنية بذلك وضرورة القاء النظر عليها، وختاماً، يمكننا ان نرى بوضوح ان يجب ان يتم وضع حدود في التعامل ما بين الطبيب والمراجع. حيث ان الطبيب قبل ان يكون طبيباً هو أنسان ولديه مشاعر ويستحق الاحترام كأي شخص آخر ونظراً للمهمة الانسانية التي يتولاها يستحق ان يحظى بالتقدير والمراعاة من قبل المرضى الأعزاء.