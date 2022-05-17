اخبار الخليج – طيران الخليج تشارك في منتدى مستقبل الطيران

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – مؤخراً في أعمال منتدى مستقبل الطيران الذي أقامته الإدارة العامة لشئون الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات؛ وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والسفراء والرؤساء التنفيذيين والمسئولين عن قطاع الطيران، وأكثر من 120 متحدث موزعين على أكثر من 40 جلسة.
وقد شارك القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي في جلسة حول مستقبل الطيران في الشرق الأوسط تحدث فيها عن إسهامات طيران الخليج خلال الجائحة والصعوبات التي تغلبت عليها الناقلة الوطنية في أعقاب تلك الأزمة العالمية. كما تحدث القبطان العلوي عن مستقبل الشحن في قطاع الطيران، وعن تجربة طيران الخليج في هذا المجال وسعيها الدائم لتطويره وتحسين الخدمات المتعلقة به؛ شاكراً الإدارة العامة لشئون الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية على إقامة هذا المنتدى المثمر الذي جمع مختلف العاملين والمهتمين بقطاع الطيران تحت سقف واحد للتحاور والتشاور في كل ما من شأنه ضمان مستقبل أفضل وأكثر تطوراً للقطاع.
تجدر الإشارة أن منتدى مستقبل الطيران يقام للمرة الأولى في السعودية بهدف جمع الخبراء والمهتمين بالطيران لاستشراف مستقبل القطاع، أخذاً بعين الاعتبار الصعاب والدروس المستفادة التي خرجت بها صناعة الطيران في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد – 19).
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