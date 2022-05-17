اخبار الخليج – طيران الخليج تشارك في منتدى مستقبل الطيران

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬–‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬–‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬الطيران‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لشئون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الدولي‭ ‬للمؤتمرات؛‭ ‬وبمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والسفراء‭ ‬والرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والمسئولين‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬متحدث‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬جلسة‭.‬

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وقد‭ ‬شارك‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬إسهامات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬عليها‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬تحدث‭ ‬القبطان‭ ‬العلوي‭ ‬عن‭ ‬مستقبل‭ ‬الشحن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬وعن‭ ‬تجربة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وسعيها‭ ‬الدائم‭ ‬لتطويره‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬به؛‭ ‬شاكراً‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لشئون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬المثمر‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬مختلف‭ ‬العاملين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬للتحاور‭ ‬والتشاور‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬ضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬وأكثر‭ ‬تطوراً‭ ‬للقطاع‭.‬

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تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬الطيران‭ ‬يقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بهدف‭ ‬جمع‭ ‬الخبراء‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالطيران‭ ‬لاستشراف‭ ‬مستقبل‭ ‬القطاع،‭ ‬أخذاً‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬الصعاب‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬بها‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ (‬كوفيد‭ – ‬19‭).‬