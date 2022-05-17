ارتفاع سعر الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يتخطى 192 ريالًا

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار الذهب بالسعودية، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر الجرام من المعدن الأصفر عيار 21 (الأكثر تداولا بالمملكة) نحو (192.74) ريال، مقابل (191.16) امس الإثنين.
وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (220.27) ريال، وعيار 22 نحو (201.92) ريال، وعيار 18 نحو (165.21) ريال، وعيار 14 نحو (128.49) ريال.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,541.91) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,615.34) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (1,762.19) ريال.
وسجل سعر السبيكة 1 جرام نحو (242.30) ريال، والسبيكة 5 جرامات نحو (1,145.42) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,264.41) ريال، والسبيكة 20 جراما نحو (4,497.98) ريال.
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والسبيكة 50 جراما نحو (11,167.86) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,291.66) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (221,815.26) ريال.
وعلى المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف، بسبب تراجع الدولار، وهو ما أدى إلى دعم الطلب على السبائك المسعّرة بالدولار الأمريكي.
وصعد سعر الذهب الفوري في بداية التعاملات اليوم بنسبة (0.1%) ليسجل (1825.29) دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (0.6%) لتسجل (1825.60) دولار للأوقية.
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