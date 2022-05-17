الأسهم السعودية تهبط 200 نقطة وتتداول دون مستوى 12700 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت الأسهم السعودية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 1.8% أو مايعادل 230 نقطة، ليتداول المؤشر العام دون مستوى 12700 نقطة، بضغط من هبوط قطاعا البنوك والطاقة بشكل رئيسي. وهبط سهم أرامكو السعودية بنحو 3.2 % ليتداول عند مستوى 41.1 ريالا للسهم. كما تراجع سهم مصرف الراجحي 2.8 %، ونحو 2 % للبنك الأهلي، بينما هبط بنك الرياض 3.4 % . أخبار قد تهمك وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 46 شركة بينما تراجعت أسهم 160 شركة في حين لازالت أسهم 15 شركة على أستقرار. ولازال سهم “صادرات” يواصل المكاسب القوية وللجلسة الرابعة على التوالي، حيث يتداول على مكاسب بالحد الأعلى 10 في المائة.

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