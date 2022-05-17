فيديو.. «مختص بالأرصاد» يكشف عن حركة العاصفة الغبارية خلال الساعات المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

كشف المختص بالمركز الوطني للأرصاد “عقيل العقيل” عن تفاصيل حركة العاصفة الغبارية خلال الـ24 ساعة المقبلة .

وقال “العقيل” في لقاء مع قناة ” الإخبارية ” إن العاصفة الغبارية سوف تتحرك ، تدريجياً لتؤثر خلال الـ 24 ساعة القادمة على المناطق الجنوبية من منطقة الرياض ونجران وشرق منطقة الباحة وعسير.

وأضاف :” ستبقى كعوالق ترابية وأتربة مثارة على مناطق وسط وشرق المملكة” .

الجدير ذكره أن العاصفة الغبارية بدأت على حدود المملكة مع الكويت وأثرت على المناطق الشمالية الشرقية من المملكة وبعض أجزاء شرق ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة القصيم وبعض أجزاء منطقة حائل وهي حالياً تؤثر على الرياض.