محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
كشف المختص بالمركز الوطني للأرصاد “عقيل العقيل” عن تفاصيل حركة العاصفة الغبارية خلال الـ24 ساعة المقبلة .
وقال “العقيل” في لقاء مع قناة ” الإخبارية ” إن العاصفة الغبارية سوف تتحرك ، تدريجياً لتؤثر خلال الـ 24 ساعة القادمة على المناطق الجنوبية من منطقة الرياض ونجران وشرق منطقة الباحة وعسير.
وأضاف :” ستبقى كعوالق ترابية وأتربة مثارة على مناطق وسط وشرق المملكة” .
الجدير ذكره أن العاصفة الغبارية بدأت على حدود المملكة مع الكويت وأثرت على المناطق الشمالية الشرقية من المملكة وبعض أجزاء شرق ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة القصيم وبعض أجزاء منطقة حائل وهي حالياً تؤثر على الرياض.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. «مختص بالأرصاد» يكشف عن حركة العاصفة الغبارية خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.