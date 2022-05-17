تعليم تبوك يساهم في تفعيل الحملة التوعوية لمكافحة المخدرات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فايز السميري

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «حياتك أغلى» والتي تهدف إلى دعم الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات لتحقيق مستهدفاتها في التوعية والتصحيح، والتحفيز، وزيادة مستوى الوعي لدى منسوبي التعليم بخطورة المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع.

وقد انطلقت الحملة يوم الأحد 14 شوال 1443هـ، حيث ساهمت المدارس والإدارات التعليمية في الحملة من خلال تفعيل الحملة ميدانيا ونشر شعارها ومنتجاتها وإعلاناتها من خلال الأنشطة والإذاعة المدرسية واستثمار الشاشات والأركان التعريفية، والتغريد عبر حساباتها الرسمية، كما أسهمت إدارة الإعلام والاتصال بإنتاج ونشر مواد إعلامية تتوافق مع أهداف الحملة وخطة الحملة.

من جهتها شاركت إدارة التوجيه الطلابي في تعليم تبوك بالحملة من خلال عقد لقاءات تدريبية وتوعوية للطلاب قدمها مشرفو التوجيه الطلابي والتي استهدفت طلاب المرحلة الثانوية.

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وقد أكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك على أهمية المشاركة في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات “حياتك أغلى” لما تحققه من توعية وحماية للطلاب من خطر المخدرات والذين يعتبرون من مقومات الوطن فالعقول النيرة ثروة وطنية، منوهاً بأن بلادنا مستهدفة في شبابها ويجب حمايتهم من خلال تنفيذ وتفعيل مثل هذه الحملات.