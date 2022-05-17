زين البحرين تعزز جهودها لتمكين المرأة من خلال برنامج «صوتكِ الشجاع»

محمد بن مسعود - الدمام - أكملت زين البحرين مؤخراً أحدث برامجها لدعم وتمكين المرأة تحت عنوان «صوتكِ الشجاع» والذي يأتي تحت استراتيجيتها للتنوع والشمولية (D&I) ، التي تدعم أهمية دور المرأة وقدرتها على التغيير الإيجابي.

برنامج «صوتكِ الشجاع» هي دورة تدريبية تنموية لتعزيز مهارات التواصل والقيادة للنساء مقسمة على عشر جلسات مختلفة قُدمت لمجموعة من موظفات زين البحرين.

يهدف هذا البرنامج لبناء الثقة وتطوير المهارات القيادية للنساء ليكون دور المرأة دور فعال في تطوير المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد البرنامج في الكشف عن قوة ومعاني الكلمات لتعليم النساء على كيفية إيصال رسالة واضحة بإسلوب مقنع وجاذب للسامعين. وبذلك ساهم برنامج «صوتكِ الشجاع» في منح النساء المهارات والثقة اللازمة لتمكينهن من تحقيق أدوار قيادية مؤثرة على كونهن عنصراً أساسياً في إحداث عملية التغيير في المجتمع.

تم تقديم هذا البرنامج التدريبي من قبل المتحدثة المحترفة، مدربة الإلقاء ومهارات القيادة في مجال الصوت، بادي كينيدي، التي تتمتع بـ49 سنة من الخبرة في مجال تخصصها.

وقالت أخصائي تدريب وتطوير في زين البحرين ولاء جعفر علي:» تتشرف زين البحرين بتعاونها مع بادي كينيدي لإقامة أحدث برامجها لتمكين المرأة «صوتكِ الشجاع». ومن خلال هذا البرنامج المتكامل، تم التركيز على تطوير قدرات موظفات زين البحرين، تحسين مهاراتهن، تعزيز صوتهن الداخلي، وبناء ثقتهن بأنفسهن. يوجد العديد من النساء الموهوبات اللاتي لم يُسمع بعد عن مساهماتهن، وهذا لأن النساء يواجهن فرص أقل لكي يُستمع لهن في معظم مجالات الحياة اليومية. ولكن نحن في زين البحرين نهدف لتحقيق وتطوير أهدافنا المستدامة من خلال دمج مبادرات المساواة بين الرجل والمرأة ومبادرات تمكين المرأة في العمل. لقد ألهمت هذه الدورة المتكاملة موظفاتنا ليكنَّ قدوة إيجابية في المجتمع وتمكين المساحة الموفرة لهم لمشاركة تجاربهن بشكل مبدع.»

وقالت بادي كينيدي: «العمل مع موظفات زين البحرين الشجاعات كان شرف كبير لي. ورغبتي الأولى هي تشجيع النساء على اكتشاف صوتهن الحقيقي وتعليمهن كيفية استخدام هذه الآلة الرائعة. إنه من غاية الأهمية أن يكنَّ النساء مليئين بالثقة والقوة وعلى استعداد لتقديم أفضل ما لديهن، وذلك إذا أردنا تحقيق التكافؤ بين الجنسين. العالم ينتظر ويحتاج أصوات النساء.»