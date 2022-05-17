«مجموعة الفاتح» و«التكافل الدولية» توقعان اتفاقية استراتيجية في المجال اللوجستي 

محمد بن مسعود - الدمام - اقيم في مقر شركة التكافل الدولية بالمنامة مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة الفاتح في شراكة استراتيجية تهدف لتقديم حلول تأمينية متقدمة لمجموعة الفاتح المتخصصة بالنقليات الثقيلة للبضائع والتخليص الجمركي، والتي من شأنها أن توفر التغطيات التأمينية الشاملة وفق منتجات تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك للتأمين على جميع البضائع أثناء النقل والتخزين من خلال النقليات اللوجستية المتنوعة التي تقوم بها المجموعة لحلول ضمان نقل البضائع من مختلف منافذ المملكة بما يتوافق مع انظمة التأمين بموجب الاتفاقية.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية من شركة التكافل الدولية الرئيس التنفيذي عصام الأنصاري ومن جانب شركة مجموعة الفاتح الرئيس التنفيذي جاسم محمد الموسوي، ونائب المدير العام لشركة مجموعة الفاتح أحمد ربيع، وحضره مسئولي كلتا المؤسستين.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح عن بالغ سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، قائلا «نحن على ثقة بأن الشراكة العملية مع شركة التكافل الدولية هي إضافة هامة ونوعية في مجال النقليات الثقيلة في القطاع اللوجستي للبضائع المستوردة والصادرة ومن هذا المنطلق سنتمكن من تحقيق رؤيتنا في تزويد عملائنا بمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقدمة من شركة التكافل الدولية والتي تعد أحد أكبر شركات التكافل والتأمين في المنطقة.

وتماشياً مع استراتيجيتنا الجديدة لتطوير ومواكبه اقصى مستويات الجودة في قطاع المواصلات والنقليات الثقيلة والتخليص الجمركي للبضائع فإننا نعمل على تأمين وتوفير المنتجات والخدمات المثلى الملائمة لضمان أعلى مستويات الجودة وفقاً لمتطلبات عملائنا اللوجستية تحت سقف واحد منذ عام ١٩٤٦م، ليجعل مجموعة الفاتح الاختيار الأفضل لعملائنا في البحرين وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء إضافة إلى تعزيز شبكتنا نحو النمو المستقبل».

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية مبينا إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك لتقديم أفضل الخدمات التأمينية في المملكة، ومن خلاله ستفتح آفاقاً جديدة لعملاء قطاع اللوجستيات بالأخص شركات النقليات الثقيلة للبضائع لتلبية جميع احتياجاتهم التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يذكر أن شركة التكافل الدولية هي أول شركة تأمين إسلامية في المنطقة. تأسست في العام 1989 لتوفر بذلك مجموعة متكاملة من المنتجات والتغطيات التأمينية المتوافقة مع أسس الشريعة الإسلامية الغراء ومتطلبات المؤسسات والأفراد المختلفة وهي شركة تابعة لمجموعة GIG – البحرين وقد صنفت متانة الشركة المالية بتقييم (A-) ممتاز من وكالة التصنيف العالمية AM Best.