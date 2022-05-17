اخبار الخليج – الموجة الغبارية تخيّم على أجواء المملكة..  و«الصحة»: تجنّبوا الأماكن المفتوحة

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت الموجة الغبارية الانتشار في أجواء المملكة منذ وصولها في الساعات الأولى من فجر اليوم.

من جانبها دعت وزارة الصحة إلى توخّي الحيطة والحذر، واتّباع النصائح الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وفي منشور لها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي نصحت الوزارة باغلاق نوافذ المنزل وغسل الوجه والعينين بالماء بين فترة وأخرى وارتداء النظارة لحماية العين، كما نصحت بزيارة الطبيب في حال سوء التنفس.

ووجهت الوزارة لتجنب الخروج الى المناطق المفتوحة خصوصا عند اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية، كما وجهت لتغطية الأنف والفم بقناع واقي او قطعة قماش مبللة عند الخروج للحد من استنشاق جزيئات الغبار.