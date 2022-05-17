اخبار الخليج – جامعة البحرين تتعاون مع مجلس الشورى لتطوير الكوادر الفنية والإدارية

محمد بن مسعود - الدمام - قال نائب الرئيس لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين بجامعة البحرين الدكتور محمد صالح الأنصاري، «إن جامعة البحرين فعَّلت الاتفاقية المبرمة مع مجلس الشورى، حول التعاون المشترك لتأهيل وتطوير الكوادر الفنية والإدارية في المجلس».

وأوضح د. الأنصاري – خلال اجتماع عقد عن بعد مع كل من مدير الموارد البشرية والمالية محمد عادل جميل، والقائم بأعمال رئيس تنمية الأداء البرلماني دلال عبدالحسين الإسكافي بمجلس الشورى – أن الاتفاق تضمن تخصيص جامعة البحرين مقاعد لمجلس الشورى في المؤتمرات التي تقيمها جامعة البحرين في كل التخصصات، وشمل توحيد عملية التنسيق عبر التواصل مع شعبة التعليم المستمر بمركز خدمة المجتمع وشؤون الخريجين أيضاً.

واتفق الطرفان على الاحتياجات التدريبية التي تتطلب الحضور إلى جامعة البحرين، وتضمنت: ندوة حوارية ثانية بالتعاون مع جامعة البحرين، ودورة التحليل الإحصائي (spss)، وورشة أساسيات برنامج الفوتوشوب، بالإضافة إلى ورشة عن كيفية إعداد أوراق العمل.

وبموجب الاتفاق سوف يحصل المشاركون في البرامج التدريبية عبر الحضور إلى الجامعة، أو الاتصال المرئي على شهادات.

ومن المقرر أن ينفذ مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بموجب هذه الاتفاقية برامج تدريبية للمنتسبين إلى مجلس الشورى خلال العام الحالي (2022).