تعليم تبوك: استمرار التوسع في افتتاح رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة للعام المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير أن العام الدراسي المقبل 1444هـ بإذن الله سيشهد استمرار التوسع في افتتاح رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة منطقة تبوك ومحافظاتها وفق الخطط والبرامج التطويرية المعتمدة من وزارة التعليم كخيار استراتيجي لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج التعلّم, بالإضافة لباقي مراحل التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في الإدارة بأعضاء لجنة الطفولة المبكرة وجرى مناقشة ما تم إنجازه في المراحل السابقة في التوسع في افتتاح مدارس الطفولة المبكرة التي شملت مدينة تبوك والمحافظات أملج، الوجه، ضباء، حقل وتيماء, كما استعرضت اللجنة العمل في زيادة نسبة إسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة خلال العام الدراسي المقبل في مدارس الطفولة المبكرة في تعليم تبوك. ووجَّه المدير العام جميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام في تعليم تبوك بالتعاون مع لجنة التوسع بمدارس الطفولة المبكرة وتسخير كل الإمكانيات وتذليل المعوقات أمام افتتاح المزيد من مدارس الطفولة المبكرة التي تسعى الإدارة لمضاعفة أعدادها في العام الدراسي المقبل، واستمرار التوسع تنفيذاً لخطة وزارة التعليم للسنوات المقبلة بشمول جميع مدارس وزارة التعليم.