المركز الوطني للأرصاد : عوالق ترابية على منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها عن تكون عوالق ترابية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيا في مدى الرؤية على محافظات بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.