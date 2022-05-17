الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ومحافظاتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من رياح نشطة و أتربة مثارة على منطقة حائل تشمل مدينة حائل ومحافظاتها، ينتج عنها نشاط في الرياح السطحية وانعدام في مدى الرؤية .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـعاشرة صباحًا .
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