بـ11 لغة.. «روبوت» يُجيب على أسئلة قاصدي الحرم

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة
فعّلت إدارة إرشاد السائلين، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة “الروبوت التوجيهي”، بغرض خدمة زوار الحرم، بـ11 لغة مختلفة.
ويمكن لـ”الروبوت” توجيه القاصدين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والتواصل مع المشايخ عن بعد، والإجابة على السائلين، وكذلك ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة.
ويقوم “الروبوت” بالترجمة الفورية بعدد 11 لغة وهي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردو، والصينية، والبنغالية، والهوسا.
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وجرى تزويد “الروبوت التوجيهي”، بشاشة بقياس 21 بوصة، تعمل باللمس، وكذلك نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح ، وسماعات وميكروفون بجودة عالية، فضلا عن 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي، تسمح بتحريكه “الروبوت” بشكل سلس ومرن.
وتأتي هذه الخدمة الجديدة، من أجل التيسير على زوار وقاصدي الحرم، بمعرفة المناسك والطرق والاتجاهات، والأحكام الشرعية، باللغات الأكثر انتشارا، وبشكل سريع وفوري، دون الحاجة إلى إهدار الوقت أو التشتت في آداء المناسك.
وتبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودا كبيرة، من أجل خدمة زائري الحرم، والحرص على توفير كافة سبل الراحة والمساعدة لهم.
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