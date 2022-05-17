«الشؤون البلدية»: إلزام المنشآت المتوسطة بالإفصاح عن السكن الجماعي لأفرادها بداية من يوليو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الاثنين، إلزام المنشآت المتوسطة بالإفصاح عن السكن الجماعي لأفرادها، وذلك بداية من يوليو المقبل

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية عبر موقع «تويتر»: «إلزام المنشآت المتوسطة بالافصاح عن السكن الجماعي لأفرادها اعتبارا من 1 يوليو 2022 الموافق 2 ذو الحجة»، وللدخول إلى منصة السكن الجماعي،

ماهي منصة السكن الجماعي؟

منصة تمكن المنشآت من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها، وتعمل على التأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة لهم بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت، وتُقيّم بناءً عليها، حيث يمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية الجماعية أو الفردية سواءً كانت مستأجرة أو مملوكة

تهدف منصة السكن الجماعي إلى تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في تنظيم المساكن الجماعية، وتحديد مواقع السكن للجهات المعنية، كما تسعى إلى تمكين المنشآت من رفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين والتأكد من توفير بيئة سكنية ملائمة لهم وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة

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ويستفيد صاحب العمل من الإفصاح عن معلومات سكن العمالة في منصة السكن الجماعي الحصول على التأهيل اللازم لتسهيل إنجاز معاملاته المرتبطة بالجهات الحكومية الأخرى