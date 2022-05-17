الأعلى في تاريخها.. ارتفاع كبير لأسعار القمح بعد حظر الهند لصادراتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض سجلت أسعار القمح، اليوم الاثنين، أعلى مستوى في تاريخها بعد حظر الهند لصادراتها. وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن روسيا تمنع خروج القمح من أوكرانيا ووصوله إلى الأسواق، معربًا عن قلقه من عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا. وحظرت الهند الأسبوع الجاري، صادرات القمح بأثر فوري مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم إلى تهدئة ارتفاع أسعار المحلية. وذكرت الحكومة الهندية وفق رويترز أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل، وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”. وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير. أخبار قد تهمك

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