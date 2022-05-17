أمير نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يكرم الغزواني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران كرم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اللواء ركن ضاوي بن جابر غزواني، بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدًا لقوة نجران، وبارك تعيين اللواء الركن صالح بن مصلح القرني خلفًا له.

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