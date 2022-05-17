استشاري يحذر من تكرار استخدام عشبة تسبب شللًا في الأمعاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حذر د. وليد الحزيم، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير، من تكرار استخدام عشبة «السنامكي» كملين

وقال الحزيم، خلال رده على متابعيه عبر قناته بموقع «يوتيوب»، إن استخدام تلك العشبة لعلاج الإمساك تكون مرة أو اثتنين فقط

واستطرد، إن تكرارها يسبب كسلًا وخمولًا وشللًا في الأمعاء بحيث لا تتم عملية الإخراج مستقبلًا دونما الحصول على حقن شرجية

وواصل، أن لكل مريض حالة يتم التعامل معها بشكل مختلف مشيرًا إلى أهمية فحص الكبد لمن لديه كوليسترول

وعزا الحزيم، الشعور بتنمل الأصابع إلى احتمال وجود مشكلة في الفيتامينات والمعادن والأملاح أو مشكلة في الأعصاب

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وأكمل، أن لدى بعض الناس هوسا بالرغبة في النحافة بينما الطريقة المثلى بشأن الوزن تتعلق بنوعية الأكل الذي يتم تناوله، منوهًا بأن علاج القولون العصبي يعتمد بنسبة 70% على تغيير نمط الغذاء