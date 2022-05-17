رسميًا..إيقاف فهد المولد 18 شهرًا بسبب المنشطات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الإثنين، إيقاف فهد المولد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، داخليًا وخارجيًا لمدة عام ونصف العام، بعد ثبوت استخدامه مادة محظورة، في ضربة قاسية للنمور في المنعطف الأخير من عمر الموسم المثير

وأوضحت لجنة المنشطات، في بيان رسمي عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قبل قليل: «إيقاف الرياضي فهد المولد، لاعب كرة القدم بنادي الاتحاد، عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة ثمانية عشرة شهرًا اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت، في 28 مارس الفائت»

وأضاف البيان: «تنازل المولد عن حقه في فتح وتحليل العينة B، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة أمام جناح الاتحاد في حضور جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ 11 مايو الجاري، وتم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات، وأخذ أقوال اللاعب، مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، قبل أن تصدر قرارها النهائي»

وقررت اللجنة حظر مشاركة فهد المولد في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، على أن تكون العودة للتدريب خلال مدة أخر شهرين من فترة العقوبة، استنادًا إلى لائحة الاتحاد السعودي للرقابة على المنشطات، علمًا بأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا

وبات المولد خارج حسابات المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر نوفمبر المقبل، بعدما شكّل أحد القطع الأساسية على رقعة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، في تأهل الصقور، حيث قاد الأخضر لاحتلال صدارة ترتيب المجموعة الثانية من الدور الحاسم لتصفيات آسيا

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وكانت الحياة عادت إلى فهد المولد، في 10 مارس 2020، عندما سجل الحضور الأول في مران نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد غياب طويل دام 434 يومًا؛ بسبب قرار إيقافه عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة عام، على خلفية ثبوت تناوله مادة محظورة

وتعرض فهد المولد لإيقاف طويل من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، في 9 مايو 2019، لمدة عام، بناءً على قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات؛ حيث عوقب جناح الاتحاد بالحرمان من المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا، بسبب تعاطي مواد محظورة خلال مباراة الفريق أمام النصر في أبريل 2018، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي