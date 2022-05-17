البق الدقيقي يتلف محاصيل القطاع الجبلي بجازان - #عاجل

تسببت حشرة البق الدقيقي في إتلاف المحاصيل الزراعية في محافظتي فيفاء والداير، إذ تنتج الحشرة نحو 200 إلى 600 بيضة في شرنقة شمعية واحدة، ما نتج عنه تذمر المزارعين ومطالبة الجهات المختصة بالتدخل وحماية المحاصيل الزراعية.

ملازمة النبات

والبق الدقيقي (الاسم العلمي لها (Mealybug) هي حشرات من فصيلة القرمزيات الزائفة، غير مجنحة دِقاقُ الحجم تُصيب النباتات البستانية، وتمتص عصارتها بعد ثقب البشرة، وتُلازِم النبات (نظرًا لفقد أجنحتها)، ويشيع بينها التكاثر العذري، وهي من بنات عمومة الحشرات القشرية، ولكن ما تفرزه لتغطية أجسامها مسحوق أبيض، وتتكاثر على مدار السنة، خاصة خلال فصلي الربيع والخريف، وتعد درجة الحرارة والرطوبة هي الأمثل خلال هذه الفترات من السنة)، والتي تضع الإناث البيض أو تلد، وهذا يتوقف على نوع البق الدقيقي.

أعراض البق

وأوضح المهندس الزراعي عبدالوهاب حمدان لــ«دوت الخليج»، أن أعراض البق الدقيقي هي ظهور كتل قطنية بيضاء على الأوراق والأفرع والثمار والأزهار، وتظهر أيضًا أعراض ناتجة من رد فعل النبات للمواد السامة التي تفرزها الحشرات أثناء الامتصاص، وتسبب إصفرارًا والتفاف الأوراق الحديثة، وسقوط مبكر للثمار، مشيرًا إلى أنها تظهر كندوة عسلية تفرزها الحشرات، تجعل النبات عرضة للإصابة بالبكتيريا الانتهازية والفطريات، وتجذب الندوة العسلية النمل وهو الذي يقوم بنقل الحشرة إلى نباتات أخرى، مضيفًا إلى أنها تتميز بجسم صغير بيضاوي غير مجنح، وتتواجد في الأجواء الدافئة والمعتدلة، كما تحمي أجسادها بطبقة من الشمع الدقيقي، مما يعطيها الشكل القطني لها فم ثاقب ماص تستخدمه لامتصاص العصارة النباتية، وبذلك يفقد النبات العناصر الغذائية التي تؤدي إلى إصفرار النبات، وسقوط الأوراق والثمار، وموت النبات بالكامل، مؤكدًا أنها تتكاثر بوضع بيضها في التربة، وبعد أن يفقس البيض تتحرك الحوريات، وهي طور من أطوار الحشرة إلى النباتات القريية منها.

انتشار الحشرة

وبين حمدان أن الحشرة تنتشر عن طريق الرياح، والحيوانات والعمليات الفلاحية مثل التقليم والحصاد، وأنه من المهم سرعة مكافحة هذه الحشرة، وهناك عدة طرق لمكافحتها منها، المكافحة الكيميائية، ويجب استخدام طرق متكاملة للوقاية مع استخدام وسائل المكافحة البيولوجية إن وجدت، ومكافحتها صعبة جدًا نتيجة الحماية التي توفرها الحشرة بالطبقة الشمعية، ولذلك يجب استخدام مبيدات مناسبة مع الزيت المعدني، أو مادة ناشرة لإزالة الطبقة الشمعية، ومع مبيد مثل بنفثرين دلتا مثرين، وكلوربيريفوس المكافحة العضوية في بداية ظهور الحشرة بفرك مكان الإصابة بقطنة مبللة بزيت أو كحول، أو غسل النبات بصابون زراعي، أو الرش بزيت النيم، ويوجد أعداء طبيعين، مثل أسد البق الأخضر والرعاشات والخنافس وأبو العيد.

إجراءات وقائية

استخدام بذور وشتلات سليمة

متابعة الحقل بانتظام

إزالة الأجزاء المصابة

التخلص من الحشائش داخل الحقل وحوله

التأكد من عدم وجود عوائل بديلة للآفة

الحرص من عدم نقل البق الدقيقي

مكافحة النمل بالأشرطة اللاصقة

الاهتمام بنظافة وتطهير الأدوات الزراعية