“المدني”: عند ارتفاع الحرارة في الصيف يجب إخلاء السيارة من هذه المواد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أكدت مديرية الدفاع المدني أنه في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة تأكد من خلو المركبة من عبوات الغاز وولاعة السجائر، الشاحن المتنقل وبطارية الهاتف، عبوة السائل معقم اليدين، وعبوة العطر المضغوطة.

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