تقرير يرصد عدد الأطفال الخدج في المملكة.. الرياض تتصدر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

سلط تقرير حديث، الضوء على عدد الولادات المبكرة بالمستشفيات الحكومية، حيث بلغ عددهم 10201 مولودا، خلال العام الماضي.

وأوضح تقرير، لوزارة “الصحة”، أن منطقتي الرياض والمدينة المنورة الأعلى من حيث عدد المواليد، الذين تم إجراء عمليات الولادة لأمهاتهن قبل الموعد.

ووفقا للتقرير فقد بلغ عددهم في الرياض 1378 مولودا، وسجلت المدينة المنورة 1206 مواليد.

يذكر أن الطفل الخديج هو الذي يولد قبل الأسبوع الـ37 (قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة).

كما يصاحب المولود ولادة مبكرة مشكلات طبية، ويحتاج إلى رعاية خاصة والبقاء في العناية المركزة لحديثي الولادة.

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فيما يتم تغذية الطفل الخديج أو حديثي الولادة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 29 أسبوعًا في الحمل، عن طريق الوريد أو عبر أنبوب