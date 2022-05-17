وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة “إحدى شركات الصناعات العسكرية” عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة “للجنسين”، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض. المسميات الوظيفية : ـ مدراء تكوين ـ مطورو التطبيقات ـ الأمن ـ مسؤول إدارة العقود ـ مدير إدارة التغيير ـ مهندس إدارة التكوين ـ مسؤول معالجة الأنظمة ـ مهندس ذكاء الأعمال ـ مسؤول أنظمة التشغيل ـ قائد فريق إدارة الحوادث/ الشبكات ـ وغيرها … طريقة التقديم : ـ التقديم مُتاح بدءاً من تاريخ 15 مايو ومستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب. ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر: اضغط هنا

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