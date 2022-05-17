تحديث جديد لنظام IOS .. تحسينات وإصلاح بعض الأخطاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار بعض المنتجات سجلت صعوداً نسبته 36% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس، إذ ارتفعت أسعار الطماطم المحلية بنسبة 36.09%، بعد أن كان سعر الكيلو نحو 5.93 ريال، وصعد إلى 8.07 ريال، تلاه ارتفاع الطماطم المستورد بنسبة 28.17% ليصعد سعر الكيلو من 6 ريالات حتى 7.69 ريال

وفي ما يختص بأسعار المنتجات التي سجلت انخفاضاً، أعلنت الهيئة أن أكثر التراجعات من نصيب نفقات الحفلات والأفراح بنسبة 4.46%، بعد أن كانت التكلفة تقدر بنحو 12.490 ريالاً، لتتراجع إلى 11.934 ريالاً، ثم الكمثرى اللبنانية بنسبة 4.3%، ليتراجع سعر الكيلو إلى 12.01 ريال، بعد أن كان 12.55 ريال، فيما تراجعت بقية المنتجات بأقل من 2%. وبيّنت هيئة الإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2022 ارتفع بنسبة 2.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي أبريل 2021، وهو أعلى من الشهر السابق مارس 2022، بسبب ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%.

جاء ذلك وفق نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة لشهر أبريل من عام 2022 التي أصدرتها الهيئة اليوم، مبينة أن أسعار شراء المركبات ارتفع بنسبة 4.1%، كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 4.3%، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، التي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.5% وأسعار الخضار بنسبة 13.5%.