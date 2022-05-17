مسؤول صيني يفجر مفاجأة : الحرب أضعفت روسيا بشكل كبير وهي في طريقها إلى الهزيمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال السفير الصيني السابق في كييف، جاو يوشينج، إن “روسيا في طريقها إلى الهزيمة”، خاصة أن الحرب الأوكرانية أضعفتها بشكل كبير.

وتابع السفير الصيني السابق في كييف “خلال الفترة من 2005 – 2007″، أن الحرب الروسية الأوكرانية، تعتبر “أهم حدث دولي منذ انتهاء الحرب الباردة”، وفقاً لمقال نشره تلفزيون فينيكس قبل حذفه.

وأضاف جاو: “ما يُسمّى بإحياء روسيا أو تنشيطها، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، هو افتراض خاطئ لا وجود له إطلاقاً، وروسيا لم تعترف أبداً باستقلال دول سابقة أخرى في الاتحاد السوفيتي، وكثيراً ما تنتهك أراضيها وسيادتها”

وواصل: “هذا أضخم تهديد للسلام والأمن والاستقرار في منطقة أوراسيا، وتراجع روسيا واضح في كل المجالات، وكان له تأثير سلبي ضخم في الجيش الروسي وقدراته القتالية”.

وأضاف: “أنها مسألة وقت فقط، قبل أن تُهزم روسيا بالكامل، نظام بوتين أخطأ في اعتباره الاتحاد السوفيتي السابق مجالاً حصرياً لنفوذه”.

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واختتم السفير السابق حديثه: “الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إضعاف روسيا وعزلها”.