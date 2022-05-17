وفي ما يختص بأسعار المنتجات التي سجلت انخفاضاً، أعلنت الهيئة أن أكثر التراجعات من نصيب نفقات الحفلات والأفراح بنسبة 4.46%، بعد أن كانت التكلفة تقدر بنحو 12.490 ريالاً، لتتراجع إلى 11.934 ريالاً، ثم الكمثرى اللبنانية بنسبة 4.3%، ليتراجع سعر الكيلو إلى 12.01 ريال، بعد أن كان 12.55 ريال، فيما تراجعت بقية المنتجات بأقل من 2%. وبيّنت هيئة الإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2022 ارتفع بنسبة 2.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي أبريل 2021، وهو أعلى من الشهر السابق مارس 2022، بسبب ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%.
جاء ذلك وفق نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة لشهر أبريل من عام 2022 التي أصدرتها الهيئة اليوم، مبينة أن أسعار شراء المركبات ارتفع بنسبة 4.1%، كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 4.3%، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، التي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.5% وأسعار الخضار بنسبة 13.5%.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الإحصاء»: بعض المنتجات ارتفعت أسعارها 36 %.. والانخفاض لا يتجاوز 5 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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