الأرصاد : موجة من الغبار تجتاح الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تشهد منطقة الرياض حالة من التقلبات الجوية، ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأظهر المقطع المتداول، موجة غبار كثيف ورياح عاصفة ،تسببت في تدني الرؤية الأفقية.

وفي وقت سابق، أصدر الدفاع المدني، تحذيرًا عاجلًا من أتربة مثارة وعواصف رملية على منطقة الرياض تستمر لعدة ساعات، وفقا لما أصدره المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الإثنين، إن الحالة تشمل العاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء .