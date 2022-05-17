أوكرانيا.. 12 حافلة تقل جنودًا تغادر مصنع آزوفستال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
غادرت 12 حافلة تقل جنودا أوكرانيين كانوا متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في جنوب شرق أوكرانيا والذي تحاصره روسيا، مساء أمس الإثنين.
وأوضح شهود عيان، أن الجنود الأوكرانيين، الذين تم إجلاؤهم من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر وصلوا في وقت متأخر الإثنين إلى مدينة نوفوازوفسك، وفقا لـ”رويترز”.
ولم يتحدد على الفور، عدد الجنود الذين كانوا على متن الحافلات، ولم يتضح أيضا ما إذا كانوا جميعا من بين 40 جريحا من المقاتلين الأوكرانيين الذين قيل إنهم كانوا تحت المصنع، ويقال إن نحو 600 جندي كانوا محاصرين داخل المصنع.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف النار لإجلاء الجرحى من مصنع آزوفستال في أوكرانيا.
وأوضحت أنه تم فتح ممر إنساني من مجمع آزوفستال في ماريوبول لعلاج الجنود الأوكرانيين الجرحى، مؤكدة أن الممر الإنساني في آزوفستال سيستخدم لمساعدة الجنود الأوكرانيين الجرحى.
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وكانت القوات الروسية، قد قصفت مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبل الساحلية جنوب أوكرانيا، حيث قامت وحدات من الجيش الروسي باستخدام المدفعية والطيران في تدمير مواقع إطلاق النار للمقاتلين الأوكرانيين الذين خرجوا من المصنع
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