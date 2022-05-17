شكرا لقرائتكم خبر عن 650 مهندسا وفنيا لصيانة الأنظمة الإلكترونية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق (205) مهندسين، و(450) فنيا، و(200) عامل، لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه على مدار الساعة.

وتتولى الشؤون الفنية فحص (8000) سماعة و(120000) وحدة إضاءة و(4000) لوحة كهربائية و(20) مولدا كهربائيا و(6350) مروحة موزعة ما بين مراوح تهوية ومراوح رذاذ و(202) سلم كهربائي و(16) مصعدا و(1000) صندوق إطفاء حريق، إلى جانب فحص خزانات مياه بسعة (1500 م3) و(5000) دورة مياه و(4000) جهاز تبريد وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، علاوة على عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة، كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة، وأنظمة إنذار الحريق التي بها (1168) حساسا وكاسرا، كما تجرى اختبارات دورية للمصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي، والمولدات الكهربائية لدورات المياه، للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث منها.