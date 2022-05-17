شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لغة لتوجيه القاصدين بكيفية أداء المناسك والإفتاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في إدارة إرشاد السائلين جهاز الروبوت التوجيهي، والذي يعمل على توجيه القاصدين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بُعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، كل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بُعد.

ويدعم الروبوت التوجيهي (11) لغة وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا، كما يحتوي الروبوت على شاشة (21 بوصة) تعمل باللمس ويمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

ويحتوي الروبوت على (4) عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية «واي فاي» وبسرعة 5 «جيجا هرتز» تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.