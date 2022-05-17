شكرا لقرائتكم خبر عن دعم سوق العمل بـ 100 فني رعاية مرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، بأكثر من 100 خريج وخريجة من برنامج «فني رعاية مرضى» المنتهي بالتوظيف للانخراط في سوق العمل، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظّمته الأكاديمية الصحية في الهيئة.

وهنّأ الأمين العام للهيئة د. أوس الشمسان الخريجين ضمن البرنامج الوطني الذي يدعم سلامة المرضى والقطاع الصحي، عبر تأهيل قوى عاملة تسهم في توطين القطاع الصحي، وتقوم على رفع كفاءة العاملين، ويؤهل الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض، عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، خاصة مراجعي العيادات الخارجية.