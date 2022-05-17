اخبار السعوديه

80 منحة تعليمية من «سند» لمستفيدات «أيامى»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 80 منحة تعليمية من «سند» لمستفيدات «أيامى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت الجمعية الأهلية لرعاية الأرامل والمطلقات «أيامى» في الرياض، أمس الأول، بدعم من برنامج سند «» مبادرة «المنح التعليمية»، بهدف تقديم 80 دبلوماً تعليمياً لعدد 80 مستفيدة من مستفيدات الجمعية من فئة الأرامل والمطلقات.

وحرصت على تقديم دبلومات معتمدة من مؤسسة التعليم الفني ووزارة التعليم، وتشمل المنح التعليمية 40 منحة تعليمية في الأمن السيبراني؛ و40 منحة تعليمية في مجال اللغة الإنجليزية. ويأتي البرنامج في إطار تخفيف آثار الجوانب المادية وتوظيف ما لا يقل عن 50% من الخريجات.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا