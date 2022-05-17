شكرا لقرائتكم خبر عن 80 منحة تعليمية من «سند» لمستفيدات «أيامى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرامل والمطلقات «أيامى» في الرياض، أمس الأول، بدعم من برنامج سند « محمد بن سلمان » مبادرة «المنح التعليمية»، بهدف تقديم 80 دبلوماً تعليمياً لعدد 80 مستفيدة من مستفيدات الجمعية من فئة الأرامل والمطلقات.

وحرصت على تقديم دبلومات معتمدة من مؤسسة التعليم الفني ووزارة التعليم، وتشمل المنح التعليمية 40 منحة تعليمية في الأمن السيبراني؛ و40 منحة تعليمية في مجال اللغة الإنجليزية. ويأتي البرنامج في إطار تخفيف آثار الجوانب المادية وتوظيف ما لا يقل عن 50% من الخريجات.