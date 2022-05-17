شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء التايلندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء التايلندي وزير الشؤون الخارجية دون برامودويناي، على هامش منتدى الاستثمار السعودي التايلندي، الذي عقد أمس، في العاصمة الرياض.

وشارك وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء التايلندي ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي ناقشت تعزيز الشراكة في القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلند.

كما شهد وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء التايلندي خلال المنتدى التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين، لتشمل تطوير مجالات التعاون المختلف، كما اجتمعا مع رجال الأعمال في البلدين الصديقين لاستكشاف فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الواعدة للمستثمرين.