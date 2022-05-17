شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يستضيف برنامج «إدارة الأزمات والكوارث» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، الحرص على تفعيل الخطوط العريضة والتوجيهات التي ترسم ملامحها وزارة التعليم، خصوصا فيما يتعلق بتهيئة السبل الكفيلة بخلق بيئة مدرسية آمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومعلميهم، والتي يؤكد على تبنيها دائما مدير عام تعليم المنطقة د. سامي العتيبي، بما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكل عام ومواكبة التطوير المستمر لبرامج الأمن والسلامة المدرسية التي تتبناها وزارة التعليم تماشيا مع الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة «أعزها الله» لقطاع التعليم، لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم باعتبارها إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠.

جاء ذلك تزامنا مع مشاركة عدد من منسوبي ومنسوبات إدارة الأمن والسلامة بتعليم الشرقية في برنامج «إدارة الأزمات والكوارث» الذي استضافته إدارة تعليم الشرقية بقاعة طويق بالدمام، ونظمته هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع الدفاع المدني بالمنطقة، بهدف الإسهام في نشر الوعي بالكوارث المتوقع حدوثها بالمنطقة، والتدريب على جوانب الأمن من الأخطار المحيطة، وصولا لتعلم مبادئ الإسعافات الأولية للحالات الطارئة.