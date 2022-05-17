شكرا لقرائتكم خبر عن 165 ألف مستفيد من «الدعوة والإرشاد» برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة تقرير شهر رمضان المبارك، الذي حمل وسجل واحتوى على عدة إنجازات، والذي كان أبرزها تعريف 8 أشخاص بالإسلام، وتنفيذ 41 برنامجا دعويا، وإقامة 123 محاضرة ودرسا حضوريا وعن بُعد، كما احتوى على تفطير 30 ألف صائم في 3 مقرات للجاليات، كما تم تنفيذ عدة مسابقات إلكترونية، و77 درسا قرآنيا، وتقديم 1433 برنامجا نسائيا، كما قدمت عددا من البرامج الشبابية المتنوعة، وبلغ عدد المستفيدين من برامج الجمعية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك 164938 مستفيدا.