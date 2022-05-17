شكرا لقرائتكم خبر عن «إمداد» التطوعي يختتم مشاركته في فعاليات «صحتك بخطوتك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم فريق إمداد التطوعي ركنه الثقافي الذي يهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في منطقة حائل، وذلك من خلال مشاركة الفريق في فعاليات «صحتك بخطوتك» التي نظمها مجمع الأهلي الطبي في ممشى طريق عقدة، بالتعاون مع أمانة منطقة حائل، واستهدف رفع الوعي بالعمل التطوعي وأهميته، وكذلك التعريف بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي، وإطلاع الجمهور على المبادرات التطوعية التي يمكنهم الالتحاق بها.

ورحب قائد الفريق عبدالعزير بن سعود المعارك، بزيارة نائب أمير المنطقة للفريق وركنه المشارك، مؤكدا أن هذه الزيارة ستكون حافزا قويا للفريق لمواصلة مسيرته التطوعية وتحقيق الطموحات، وأشار إلى أن هذا الركن التثقيفي يأتي إيمانا بأهمية دور التطوع في التنمية الاجتماعية، وتحقيقا لرؤية 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع من أبناء الوطن المعطاء، واستنادا إلى أهمية إسهام الشباب في خدمة المجتمع ودعم العمل التطوعي بالمنطقة.

وقال: يجب أن يتحلى المتطوعون بروح الفريق الواحد، وأداء الأعمال المطلوبة على أكمل وجه من خلال المشاركة الفعالة، وتحقيق هدف المبادرة.