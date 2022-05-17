شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سيارة كلاسيكية في تجمع ومسيرة احتفالية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقيمت فعالية تجمع ومسيرة السيارات الكلاسيكية مؤخرا بالخبر، بتنظيم نادي السيارات الكلاسيكية العربي ورعاية منصة هاوي وبالتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة، وتعد هذه أول فعالية منظمة ومرتبة بالتعاون مع الجهات المسؤولة وحققت نجاحا كبيرا ولقيت استحسان الجمهور والزوار، وأوضح رئيس النادي م. فهد عبدالرحمن بن عبدالواحد أن التجمع بدأ في مواقف السيارات بمسيرة 20 سيارة تقريبا، على طريق الملك سلمان، وتمت المسيرة من بداية طريق الملك سلمان إلى كوبري «جسر» الملك سلمان والعودة.

مشاركة العائلات

كذلك تمت مشاركة العائلات في المسيرة، ما أضفى الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال، وأخذت الصور التذكارية بهذه المناسبة الطيبة، وتجاوب أعضاء النادي مع أسئلة الزوار، ما عزز نشر ثقافة وتاريخ السيارات الكلاسيكية.

ثقافة السيارات

جدير بالذكر أن نادي السيارات الكلاسيكية العربي يهتم بتعزيز ونشر الثقافة وتاريخ وعراقة السيارات الكلاسيكية، وبإحياء هذه الهواية وتعزيز مكانة المملكة في دعم التراث لدى أبناء الخليج، والنادي عبارة عن أعضاء يملكون سيارات كلاسيكية ويهتمون بنشر الثقافة والتاريخ وفن السيارات الكلاسيكية بين أفراد المجتمع.