شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف فحص مخبري للأدوية في «مراقبة السموم» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية أكثر من 80 ألف فحص خلال الربع الأول من عام 2022.

وأوضحت صحة الشرقية أن المركز أجرى 39777 فحصا مخبريا للأدوية التي يساء استعمالها، و5428 فحصا لحالات الاشتباه و6498 فحصا لعينات السموم الإسعافي، فيما بلغ عدد فحوصات الكيمياء الشرعية 21147 فحصا، كما قدم المركز اختبارات الكشف عن السموم الدوائية بعدد 858 عينة، إضافة إلى التحليل الكيميائي والبكتيري لعينات المياه، إذ أجرى 3098 اختبارا.

وأشارت إلى أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة عن طريق المنصة الوطنية «أوتار» بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة.

يذكر أن المركز حصل هذا العام على الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بعد استيفاء كافة معايير ومتطلبات التدريب الصحي المهني.