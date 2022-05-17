شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة منشأتين في الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارة الأسواق التابعة لبلدية الظهران، منشأتين مخالفتين، أثناء الجولات الميدانية على المنشآت التجارية، مع استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

على جانب آخر، رصدت البلدية 11 مخالفة تتعلق بالاشتراطات البلدية والصحية، و4 مخالفات متعلقة بنظام العمل والإقامة، في منتجعات متفرقة في شاطئ نصف القمر، وذلك في حملة ميدانية نفذتها البلدية، بالتعاون مع الشرطة، ومكتب العمل، للتأكد من التزام المنتجعات السياحية بالاشتراطات البلدية، وتصحيح أوضاع الشاليهات، مع إلزام المخالفين بدفع الغرامات المحددة.

وشملت المخالفات التي تم رصدها: شهادات صحية منتهية، وعدم توفير حاويات النفايات، ومخالفات لعدم تغطية الحاويات، بالإضافة إلى التأكد من وجود رخصة عربة تقديم طعام، وكذلك التأكد من منشآت صحية مرخصة أو غير مرخصة، والتأكد من تداول وتخزين مواد غذائية بطريقة صحيحة ومستوى النظافة، وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر في حال وجودها، وارتداء القفازات، والتأكد من الالتزام التام بالاشتراطات الخاصة باللوحات التجارية، وعدم اختلاف النشاط عن النشاط الأساسي بالرخصة.