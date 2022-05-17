هل العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات يؤثر على المعاش التقاعدي؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن عمل المتقاعد أو المتقاعدة في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، لا يؤثر على صرف معاشه التقاعدي ، الذي استحقه بموجب خدمة خاضعة لأحد نظامي التقاعد المدني أو العسكري.

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إحصاءاتها لشهر أبريل 2022م، أن مجموع المنافع التأمينية المصروفة لعملاء المؤسسة من متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص قد تجاوز 10 مليارات ريال، في حين أُنجزت أكثر من 3.7 ملايين معاملة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.

وأضافت أن عدد زوار الموقع الإلكتروني تجاوز 2.6 مليون زيارة خلال شهر أبريل.

فيما بلغ عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 170 ألف مسجل جديد خلال ذات الفترة، كما تجاوز تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 129 ألف تحميل.

وأشارت المؤسسة، إلى أنها تخطت 118 ألف تعريف بالمعاش جرى إصداره عبر مختلف قنوات المؤسسة الإلكترونية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال أكثر من 77 ألف اتصال بالإضافة إلى ما يرد المؤسسة من استفسارات عبر مختلف القنوات الرقمية.

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هذا وتتيح المؤسسة لعملائها وعبر قنواتها الرقمية للعملاء:

1 – الاستفادة من كافة الخدمات وتنفيذ المعاملات من خلال البوابة الإلكترونية والتطبيق.

2 – التواصل مع خدمة العملاء عبر الزيارة الافتراضية أو المحادثة الفورية في الموقع الإلكتروني.

3 – الاستفادة من خدمات العناية بالعملاء المقدمة على منصة تويتر للإجابة بشكل مباشر عن كافة الأسئلة والاستفسارات على مدار الأسبوع