اخبار الخليج – بالصور.. دخول الموجة الغبارية لأجواء البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت الموجة الغبارية بالدخول الى أجواء المملكة قبل قليل، وازدادت سرعة هبات الرياح مع تصاعد بعض الأتربة، ومن المتوقع أن تزداد كثافتها تدريجيًا وتستمر طوال يوم الثلاثاء.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بجميع السواق أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، نظرا لموجة الغبار والأتربة المتوقعة مما قد تتسبب في تدني مستوى الرؤية من حيث الالتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحددة وترك مسافة الأمان والتجاوز الصحيح وعدم الانشغال بغير الطريق.

كما أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والتأكد من تثبيت الأجسام القابلة للتطاير أو السقوط من المباني، نظرا لموجة غبار متوقعة مصحوبة برياح شديدة السرعة تتعرض لها المملكة، مع التنويه إلى أن غرفة العمليات تتلقى البلاغات على مدار الساعة.

أما قيادة خفر السواحل فدعت مرتادي البحر أخذ الحيطة والحذر نظراً لموجة غبار متوقعة مصحوبة برياح شديدة السرعة في بعض الأحيان.

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