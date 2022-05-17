نهائي كأس الملك.. الهلال يتلقى دفعة قوية قبل موقعة الفيحاء

محمد بن مسعود - الدمام -

تلقى الجهاز الفني لفريق الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، دفعة قوية قبل موقعة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نظيره الفيحاء، المقررة يوم الخميس المقبل. وذلك بعد استعادة جهود قلب الدفاع الدولي علي آل بليهي.

وكشف الهلال، عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الإثنين، عن حصول علي آل بليهي على الضوء الأخضر لترميم دفاعات أزرق الرياض، حيث شهد المران الجماعي مشاركة المدافع الدولي عقب التعافي من إصابة في العضلة الضامة.

وواصل الزعيم، مساء اليوم الإثنين، التدريبات استعدادًا لخوض غمار نهائي أغلى الكؤوس أمام نظيره الفيحاء، في القمة المقررة الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، في خطوة أخيرة على طريق استعادة اللقب المفقود.

وبدأ المران على إيقاع تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، قبل أن يفرض رامون دياز مناورة على كامل الملعب، حيث حرص الأرجنتيني على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، من أجل الوصول إلى مرمى المنافس من أقصر الطرق، وسد الثغرات أمام المرتدات التي يجيدها الفريق البرتقالي.